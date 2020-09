Geld en juwelen weg uit woning KAR

07 september 2020

11u50 0

In een huis in de Keibergstraat in Heverlee is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken geweest. De inbrekers braken een vliegenraam uit en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met cash geld en juwelen. De bewoners waren op het moment van de feiten afwezig en merkten pas zondagmiddag op dat er ingebroken was. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.