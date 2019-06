Geld en juwelen gestolen uit woning ADPW

11 juni 2019

19u37 0

In een huis in de Koetsweg in Kessel-Lo werd het afgelopen weekend ingebroken. De inbrekers gingen heel de woning rond en probeerden op verschillende plaatsen om ramen en deuren open te breken. Uiteindelijk konden ze aan de achterkant van de woning een raam forceren en zo naar binnen klimmen. Ze doorzochten heel de woning en gingen aan de haal met geld en juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.