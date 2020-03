Geen zin om te koken? Onze redactie stelt dit Leuvens afhaalmenu voor EDLL

19 maart 2020

18u16 4 Leuven Geen gezellig terrasje op de Oude Markt of een groepsdiner de komende weken. Alle restaurants en bars zijn gesloten, maar dat houdt sommige horeca-uitbaters niet tegen om over te schakelen naar afhaalmaaltijden. Een klein lichtpuntje in tijden van corona: er is nog Leuvens lekkers. Onze redactie stelde alvast een uitgebreid menu samen.

Aperitiefje

Wat is lekker eten, zonder een heerlijk glaasje wijn? Bij de Leuvense wijnhandel Convento kan je allerlei wijnsoorten online bestellen. Dat kan via info@convento.be of rechtstreeks via de webshop. Je kan de wijn afhalen of laten leveren.

Lunch

Een authentieke Japanse noedelsoep van Susuru ramenbar is ideaal als goed gevulde lunch. Vlees, kip of vegetarisch? Liefst pikant? Voor ieder wat wils. De ‘slurp-away’ gerechten kunnen afgehaald worden van 12 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur in Susuru ramenbar aan het Margarethaplein 6.

Hoofdgerecht

Restaurant Etna Trattoria is gestart met een pizza- en pasta-afhaaldienst. Voortaan vind je ze op Deliveroo. Probeer zeker eens de pasta met zwaardvis en aubergine. De gerechten kunnen afgehaald worden in de Tiensestraat of worden thuis geleverd.

Ook café d’Entreprise aan de Naamsestraat is overgeschakeld naar afhaalmaaltijden. Als hoofdgerecht kunnen we alvast de tagliatelle met gerookte zalm, prei en broccoli in roomsaus aanraden of natuurlijk stoofvlees met frietjes. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@dentreprise.eu. De geselecteerde keuze aan afhaalgerechten vind je op Facebook.

Dessert

Bij Loulou’s Sweets & Savouries kan je huisgemaakte taartjes, cakejes, koekjes en desserten bestellen. Voor een bosvruchten-amandeltaart, wortelcake of gebakken kaastaart ben je hier aan het juiste adres. Zoetliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de gloednieuwe webshop. Bestellingen kunnen enkel op afspraak afgehaald worden. Vanaf een aankoopbedrag van 20 euro worden de desserten gratis in Leuven geleverd.

Koffie of thee

Na al dat lekkers genieten van een heerlijk kopje koffie? Dat kan. Zin in speciale koffie met citroentonen, kruidige of nootachtige aroma’s? Bij www.simonleveltleuven.be heb je diverse biologische en internationale koffies. Voor de thee-liefhebbers: aan rooibos-, matcha-, gele- en kruidenthee geen gebrek. Bestellen kan online via de webshop.

Ook andere Leuvense zaken leveren gerechten aan huis via Deliveroo of Uber Eats.