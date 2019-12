Geen voorrang verleend: vrouw (35) lichtgewond na botsing op kruispunt EDLL

08 december 2019

Een vrouw is zaterdagavond lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis na een botsing op de Spoordijk in Leuven. Een 58-jarige man uit Kessel-Lo reed met zijn auto op de Spoordijk vanuit de richting van het station. De bestuurder wou links op het kruispunt de Koning Albertlaan inrijden. Op dat moment kwam er echter een 35-jarige vrouw uit de andere richting op de Spoordijk aangereden. De vrouw reed rechtdoor in de richting van het station, waarop de twee voertuigen botsten. De 35-jarige vrouw werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.