Geen Tofsportnacht en Leuven Night Run maar wel online polsstokgala Bart Mertens

26 augustus 2020

16u00 0 Leuven De jaarlijkse Tofsportnacht met de daaraan gekoppelde Leuven Night Run en het polsstokgala op de Oude Markt wordt uitgesteld naar 2021. Met ‘dank’ aan het coronavirus uiteraard maar voor het polsstokgala is wel een oplossing gevonden.

Net zoals het merendeel van de events is ook de Tofsportnacht het slachtoffer geworden van de coronapandemie. Meer concreet: de Leuven Night Run wordt noodgedwongen afgelast en uitgesteld naar 2021. Organisatoren Tofsport Leuven en Daring Club Leuven Atletiek betreuren dat uiteraard maar kunnen de liefhebbers toch nog een troostprijs aanbieden. Het polsstokgala dat elk jaar in hartje Leuven plaatsvindt, gaat wel door en wel op zaterdag 29 augustus in AtletiekArena Gaston Roelants in Kessel-Lo. “Dankzij Tofsport Leuven en het polsstokteam van Daring Club Leuven Atletiek kunnen we toch sport van het hoogste niveau aanbieden”, klinkt het. “Coronaproof, en bijgevolg met een beperkte capaciteit voor het publiek. Het Leuvense polsstokgala is een herencompetitie met de nu al verzekerde deelname van Ben Broeders, de Leuvense medaillehoop op de volgende Olympische Spelen. Minstens nog twee andere springers die reeds meer dan 5.80m gesprongen hebben, worden aangevuld met ander Belgisch en buitenlands talent. Dit polsstokgala zal worden gestreamd en kan rechtstreeks worden gevolgd op het Youtube-kanaal van Tofsport. Verder is er ook nog de uitreiking van de trofee voor Sportverdienste, de trofee voor Beloftevolle Jongere en de ROB-publieksprijs voor prestaties geleverd tijdens het sportjaar 2019.”