Geen stormloop op Leuvens Neckermann-kantoor na faillissement Thomas Cook Bart Mertens

23 september 2019

16u53 1 Leuven Het blijft voorlopig rustig in het Leuvense kantoor van Neckermann na het faillissement van touroperator Thomas Cook. Neckermann is deel van het Britse moederbedrijf maar in ons land gingen de deuren gewoon open. Toch bleef een stormloop van ongeruste klanten uit in Leuven.

De beslissing hing al een tijdje in de lucht maar zondagnacht viel ze onverbiddelijk: de 178 jaar oude touroperator Thomas Cook is failliet en staakt met onmiddellijke ingang alle activiteiten. Voorlopig lijkt de val van de oudste reisorganisator ter wereld niet zoveel invloed te hebben op de activiteiten in ons land maar dat kan nog veranderen in de komende weken. De deuren van de kantoren gingen alvast open vandaag in ons land. Zo ook bij de Leuvense vestiging van Neckermann dat deel uitmaakt van het failliete Britse moederbedrijf. Geen onbelangrijke nuance: tot op heden legden Thomas Cook –en dus ook Neckermann- in ons land de boeken niet neer.

Geen nieuwe klanten

Toch was de verwachting dat er veel ongeruste klanten naar het Neckermann-kantoor in de Diestsestraat zouden trekken voor tekst en uitleg, niet in het minst over hun geplande vakantie. Dat bleek niet het geval. Integendeel, het bleef opvallend rustig in het Leuvense kantoor. Er waren amper klanten en nieuwe klanten worden per definitie niet aangenomen tot er volledige duidelijkheid is over de mogelijke gevolgen voor Thomas Cook en Neckermann in ons land na het faillissement van het Britse moederbedrijf.