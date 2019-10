Geen sporen van geweld op lijk in Leuvense Dijle Bart Mertens

27 oktober 2019

17u00 0 Leuven Het lichaam dat vrijdag uit de Dijle werd gehaald in Wilsele vertoont geen sporen van geweld. Dat is de conclusie van de wetsarts. Maandag wordt er nog een autopsie gedaan op het lichaam om de doodsoorzaak vast te stellen.

Een wetsarts heeft geen sporen van geweld aangetroffen op het levenloze lichaam dat vrijdagnamiddag uit de Dijle in Wilsele werd gehaald. Duikers van de brandweer haalden het lijk uit het water naast het Lijnloperspad. De procedure voor een verdacht overlijden werd opgestart. Het parket van Leuven stelde een wetsdokter en het labo aan voor verder onderzoek. Volgens de bevindingen van de wetsarts zijn er geen sporen van geweldpleging. De mogelijkheid van kwaad opzet lijkt daarmee uitgesloten. Vermoedelijk gaat het om een ongeval. Het slachtoffer is een man maar zijn identiteit is nog niet bekend. Maandag staat er nog een autopsie op de agenda om meer te weten te komen over de doodsoorzaak.