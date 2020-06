Geen Researchrun door coronamaatregelen Bart Mertens

15 juni 2020

15u37 1 Leuven Door de coronacrisis zal er in 2020 geen Resarchrun plaatsvinden. Dat laat organisator Bart Delobel weten.

“De omstandigheden zijn te onzeker om de hele organisatie van het evenement op poten te kunnen zetten”, zegt organisator Bart Delobel. “We hopen er in 2021 terug te staan met niets minder dan een warm en gezellig sportief en sociaal teambuildingevent. We gooien voor dit jaar de handdoek niet volledig in de ring. Een event zoals de vorige jaren zal er niet zijn maar er wordt wel nog gekeken naar de mogelijkheden voor een online actie. Die zou gekoppeld worden aan het initiatief Moving Lives dat door C-Valley uitgewerkt werd.”