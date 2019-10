Geen protestacties tegen Dries Van Langenhove voor debat LVSV Leuven Bart Mertens

08 oktober 2019

08u00 0 Leuven Een volledig uitverkochte aula PDS in Leuven gisterenavond voor het kopstukkendebat van LVSV Leuven. Gezien de komst van Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) werd er rekening gehouden met eventuele protestacties maar alles bleef rustig.

LVSV Leuven organiseerde maandagavond een politiek debat in aula PDS in Leuven. De grootste aula van de stad liep zoals verwacht helemaal vol voor het enige debat waar ook Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) zijn opwachting maakte. De Leuvense politie was extra waakzaam voor eventuele protestacties voor aanvang van het debat maar uiteindelijk verliep alles rustig. Het feit dat je omwille van instructies van de politie op voorhand moest inschrijven heeft daar wellicht toe bijgedragen.

Vervangers

Naast Dries Van Langenhove van Vlaams Belang waren ook Raoul Hedebouw (PVDA), Kristof Calvo (Groen), Bruno Tobback (sp.a), Sammy Mahdi (CD&V), Maurits Vande Reyde (Open Vld) en Darya Safai (N-VA) aangekondigd voor het politieke debat. Hedebouw liet zich uiteindelijk vervangen door Jos D’Haese, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement voor PVDA. Ook Calvo (Groen) liet zich vervangen en wel door provinciaal voorzitter Dieter van Besien die ook federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid is in Haacht. Hetzelfde verhaal voor Darya Safai van N-VA die Gilles Verstraeten, volksvertegenwoordiger voor het Brussels hoofdstedelijk parlement, naar het debat van LVSV Leuven stuurde. Voor die laatste was het overigens een blij weerzien want hij was ooit nog voorzitter van LVSV Leuven.