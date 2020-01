Geen proper huis vandaag: ook huishoudhulpen in regio Leuven leggen het werk neer Er kwam wel niemand opdagen bij het stakerscafé in Kessel-Lo EDLL

08 januari 2020

15u25 0 Leuven Heel wat huishoudhulpen hebben vandaag het werk neergelegd. Ze eisen een loonsverhoging van 1,1 procent. Maar de onderhandelingen met de dienstenchequesector zitten muurvast. De poetshulpen uit onze regio konden thuisblijven of samenkomen in het stakerscafé in Kessel-Lo. Iedereen koos voor de eerste optie.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt er in de dienstenchequesector een traditionele staking georganiseerd. Het ACV heeft de huishoudhulpen, die betaald worden met dienstencheques, opgeroepen om vandaag het werk neer te leggen. Ze eisen een loonsverhoging van 1,1 procent. Maar ondanks een nationale betoging in Brussel op 28 november en enkele regionale stakingen in december vorig jaar, zitten de onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers al maanden muurvast.

Er is nog steeds geen akkoord en ook de aanstelling van een bemiddelaar heeft niet tot vooruitgang geleid. “De werkgevers komen in onze ogen met een belachelijk voorstel. Ze willen niet verder gaan dan een netto loonsverhoging van 125 euro per jaar en dat in de vorm van ecocheques. Dat is voor ons te weinig. We eisen gewoon die 1,1%, die er interprofessioneel is afgesproken”, zegt ACV-vakbondsvrouw Veerle Putzeys.

Stakerscafé in Kessel-Lo

De huishoudhulpen gooien het over een andere boeg. “We hebben aan alle poetshulpen gevraagd om thuis te blijven onder het motto ‘Vandaag kuis ik thuis’. Er is zelfs een Facebook-groep aangemaakt waarin ze foto’s kunnen posten. In Vlaams-Brabant bleven vandaag zo'n 140 poetshulpen thuis”, aldus Veerle.

Voor wie toch wou samenkomen, kon terecht in een van de stakerscafés. Onder meer in Kessel-Lo, in het gebouw van ACV op de Martelarenlaan, ging er zo’n stakerscafé open van 9 uur tot 12 uur. Al kwam er uit onze regio niemand op af. De huishoudhulpen in regio Leuven kuisten dus liever effectief thuis. “We hebben stakerscafés aangeboden voor de mensen die extra informatie wensten of gewoon eens wilden samenkomen. De huishoudhulpen zien hun collega’s bijna nooit. Maar ik moet toegeven dat er in Leuven niemand is afgekomen. In andere regio’s wel”, zegt Veerle. “Het was natuurlijk een open aanbod. Het belangrijkste is dat ze ook in deze regio deelnemen aan de staking en dat is wel degelijk het geval”, besluit Veerle.