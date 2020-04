Geen ‘Music for Luc’ dit jaar: “Raymond wil opnieuw onze gast zijn” Bart Mertens

08 april 2020

15u00 0 Leuven De vierde editie van ‘Music for Luc’ wordt afgelast. Het benefietconcert met niemand minder dan Raymond van het Groenewoud op de affiche zou op 15 mei doorgaan in de Leuvense concertzaal Het Depot. “Raymond heeft alvast bevestigd om opnieuw onze gast te willen zijn volgend jaar”, zegt mede-organisator Erik Meulemans.

Noodgedwongen moet de vierde editie van het benefietconcert ‘Music for Luc’ ten voordele van CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie op 15 mei in Het Depot in Leuven van de kalender worden geschrapt. Oorzaak zijn uiteraard de strenge maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We doen er alles aan om volgend jaar opnieuw dezelfde affiche te brengen”, zegt mede-organisator Erik Meulemans. “Raymond heeft alvast bevestigd om opnieuw onze gast te willen zijn maar alles hangt af van de agenda’s van Raymond en Het Depot. Mensen die al een ticket hadden gekocht om Zorgcirkels te steunen, worden na de coronacrisis gecontacteerd en krijgen hun geld terugbetaald. Mensen die een ticket aankochten in woonzorgcentrum De Wingerd, Kapper Rudi en Mertens Schoenen kunnen zich aanmelden op de verkooppunten van zodra deze opnieuw publiek toegankelijk zijn voor het publiek. Ook zij krijgen hun ticket terugbetaald.”