Geen levende dieren meer op Leuvense markten Bart Mertens

24 juni 2019

16u30 0 Leuven Op de Leuvense markten mogen geen levende dieren meer worden verkocht. Dat heeft het stadsbestuur beslist om impulsaankopen te voorkomen.

Er zijn enkele veranderingen op komst voor de markten in Leuven. Zo veranderen bijvoorbeeld de uren van de markt in Kessel-Lo. “De markt in Kessel-Lo zal al van start gaan vanaf 14 uur en wordt dus met een half uur vervroegd. De marktkramers waren vragende partij voor een vroeger startuur”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V). Opmerkelijker is de beslissing van de stad Leuven om de verkoop van levende dieren te verbannen op de Leuvense markten. “Er zijn niet veel marktkramers meer die levende dieren verkopen op de markt maar op de markt in Heverlee kon je bijvoorbeeld nog vogels kopen. Met het verbod op de verkoop van levende dieren willen we impulsaankopen voorkomen. Wat wel nog kan is bij een marktkramer levende dieren bestellen die je dan bijvoorbeeld een week ater gaat afhalen. Ik denk dan aan iemand die kippen wil om thuis een kippenren te installeren”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).