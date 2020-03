Geen Leuvense Erfgoeddag in 2020, thema van dit jaar wordt opgeschoven naar volgende editie EDLL

11u57 0 Leuven Door de coronacrisis is er op Vlaams niveau beslist om de Erfgoeddag op 25 en 26 april 2020 af te gelasten. Het gros van het Leuvense programma wordt doorgeschoven naar de editie van volgend jaar, dat plaatsvindt op 24 en 25 april 2021. Het evenement trekt ieder jaar zo’n 10.000 bezoekers naar Leuven.

Erfgoeddag is het jaarlijks toonmoment van de culturele erfgoed-sector. Tal van musea, erfgoed-bibliotheken, documentatiecentra, familie- en heemkundige kringen en verschillende andere vrijwilligersorganisaties tonen die dag hun collectie en werking. De editie zou dit jaar plaatsvinden op 25 en 26 april. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed dat de Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel coördineert, besliste zopas om het evenement te annuleren. De beslissing werd genomen in samenspraak met het kabinet Jambon.

Een correctie beslissing volgens schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “De jaarlijkse Erfgoeddag trekt in Leuven om en bij de 10.000 bezoekers. We willen hen een volwaardig programma kunnen aanbieden in veilige en gezonde omstandigheden. Ook voor de Leuvense erfgoed-partners willen we optimale omstandigheden creëren zodat hun voorbereidingswerk ten volle rendeert. De Vlaamse beslissing om nu al de knoop door te hakken en Erfgoeddag 2020 af te gelasten, vinden wij dan ook de juiste”, aldus de schepen.

Het voorziene thema ‘Nacht’ zal volgend jaar hernomen worden en het het eerder vooropgestelde thema voor 2021 ‘Onderwijs’ wordt dan verschoven naar 2022.