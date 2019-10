Geen kwaad opzet bij 12-jarige drenkeling die in de Voer belandde KAR

18 oktober 2019

Er zou geen kwaad opzet gemoeid zijn met het incident waarbij de 12-jarige scholier van het GO! Campus Redingenhof donderdagmiddag in een zijarm van de Dijle belandde. De jongen werd door voorbijgangers in het water opgemerkt langs de ring ter hoogte van het Universitair Sportcentrum aan ‘de Spuye’. De zijarm loopt daar van de Dijle grotendeels ondergronds tot aan de Kapucijnenvoer waar deze in de Voer uitmondt. Gelukkig kon de jongen zich vastklampen en vermijden dat hij ondergronds werd meegesleurd. De brandweer kon de jongen heelhuids uit het water vissen. De tiener bleef heel de tijd bij bewustzijn en geraakte niet onderkoeld. “Momenteel zijn er geen indicaties van kwaad opzet”, zegt parketwoordvoerster Helene Tops. Dat de 12-jarige in het water terechtkwam, zou het gevolg zijn geweest van een fout gelopen weddenschap.