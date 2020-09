Geen Jaarmarkt, maar traditionele kroegentocht blijft verplichte kost voor veel Leuvenaars...

Leuven

De Jaarmarkt -en de bijhorende kroegentocht- is een traditie die niet te onderschatten valt in Leuven. Hoewel de Jaarmarkt dit jaar werd afgelast door de coronamaatregelen lag het in de lijn der verwachtingen dat er toch volk zou opdagen voor de Leuvense hoogdag bij uitstek en dat was ook het geval. De politie speelde echter kort op de bal en stuurde dan ook meerdere fietspatrouilles de baan op.