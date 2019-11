Geen inspiratie, Sint? Met deze tips maak je Vlaams-Brabantse kinderen zeker blij RDK VDT KBG BKH EDLL

15 november 2019

14u48 0 Leuven Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn eindelijk in het land! Wat legt de goedheiligman dit jaar bij jouw kinderen in hun schoentje? We gingen eens polsen bij 7 authentieke Vlaams-Brabantse speelgoedwinkels naar hun ultieme tip voor de Sint. Deze cadeautjes doen jouw bengels straks gegarandeerd een gat in de lucht springen.

1. Kadulleke Toys & Trends in Diest

Speeltip: De Sint zal volgens Hilde Wouters en Sven Vandebril van Kadulleke in Diest zeker scoren met een knikkerbaan en in het bijzonder met deze van Haba. “Kinderen kunnen zich eerst uitleven met de constructie zelf, die stevig in mekaar komt te zitten dankzij het slim kliksysteem. Daarna zorgen zowel de knikkers, de autootjes en de treinen ongetwijfeld voor uren spelplezier bij zowel jongens als meisjes tussen 2 en 8 jaar. Momenteel hebben we een bijzondere promotie voor een mooi basispakket van 99,95 euro. Dat is dan verder aan te vullen met heel wat leuke uitbreidingssetjes.”

Speelgoedwinkel: Kadulleke Toys & Trends in Diest is volgend jaar al 20 jaar een begrip in Diest. “Kadulleke Toys & Trends staat voor een gezellige winkel met kwaliteitsspeelgoed, geschenken en decoratie voor elke leeftijd. Centraal staan het spelplezier, creativiteit en fantasie dat we proberen aan te bieden in een mix van traditioneel en populair speelgoed, maar anderzijds ook van misschien minder gekend maar bijzonder leuk en educatief speelgoed uit een groot deel van Europa. Gezelschapsspelen en knutselmateriaal hebben hier wel een bijzonder plaatsje. Samen met onze klanten gaan we op zoektocht naar het perfect cadeau en er mag in de winkel zeker wat uitgeprobeerd worden. Kinderen zijn hier koning! We zijn tot aan het einde van het jaar ook elke zondag open. Hou zeker onze website en Facebookpagina in de gaten voor leuke activiteiten, die we regelmatig organiseren!”

Adres:

Hasseltsestraat 100, 3290 Diest

www.kadulleke.be

2. KidsBootic in Jezus-Eik

Speeltip: Waar de Sint ongetwijfeld heel wat kinderen een ongekend plezier mee zou doen, is volgens Marie-Luce Carrelli van KidsBootic in Jezus-Eik (Overijse) het binnenspeelzand van Mad Mattr. “De Zweedse firma is zowat de grondlegger van het binnenspeelzand en staat garant voor een hoge kwaliteit. Het zand heeft een vloeibare vorm, maar kan je in zekere zin ook vergelijken met plasticine. Je kan het kneden tot een bepaald figuur of voorwerp. Als je er nadien opnieuw mee beweegt, neemt het haar vloeibare vorm weer aan. Het grote voordeel is dat het binnenspeelzand niet uitdroogt, waardoor er dus heel lang mee gespeeld kan worden.” De kostprijs van een pakket binnenspeelzand Relevant Play van Mad Mattr van 290 gram bedraagt 14,90 euro.

Speelgoedwinkel: KidsBootic opende de deuren in januari 2011 en is ondertussen al een vaste waarde in Jezus-Eik en omstreken. Marie-Luce Carrelli is de zaakvoerder, maar krijgt regelmatig de hulp van haar zus in de winkel. In het aanbod alleen houten of duurzaam speelgoed, zowel van Belgische als van buitenlandse producenten. “Playmobil en Lego zal je hier niet vinden”, verduidelijkt Marie-Luce Carrelli. “We verkopen speelgoed dat je niet in elke speelgoedwinkel vindt. Belangrijk daarbij is ook het productieproces. Zo hebben we speelgoed van een Thaise producent in ons gamma. Dat bedrijf springt heel duurzaam om met de ontwikkeling van haar speelgoed en zorgt ervoor dat de impact op de natuur klein is. Maar behalve voor niet-traditioneel speelgoed, kan je in onze winkel ook terecht voor advies en een goede service. Zo krijgen klanten steeds een set batterijen mee zodat die niet apart gekocht moeten worden.”

Adres:

Brusselsesteenweg 662, 3090 Jezus-Eik (Overijse)

3. Tuinkadeeke in Herent

Speeltip: Waar Sinterklaas de kinderen zeker mee kan uitdagen is volgens Koen Claeys van Tuinkadeeke een Quadro-bouwkit. Dat is bouwspeelgoed met kunststofbuizen, panelen, verbindingsstukken en schroeven in verschillende kleuren. De kinderen kunnen hun creativiteit de volle loop laten gaan en eigen bouwconstructies in elkaar knutselen. Een speelhuisje, auto of glijbaan? Alles kan. Als je het maar bouwt. “Dat is retro-speelgoed dat echt terug komt. De mensen die nu kinderen hebben, speelden daar vroeger ook intens mee. We merken dat dat nu terug wordt gesmaakt”, aldus Koen. Het basispakket van Quadro kost 89,99 euro.

Speelgoedwinkel: Het Tuinkadeeke in Herent - het kleine broertje van Tuinboerke - wil kinderen een unieke speelervaring bezorgen en dat met een knipoog naar de natuur. De speelgoedwinkel in Herent biedt een assortiment aan speelgoed en bouw- en experimenteermateriaal waarmee kinderen en hun ouders worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan. Duurzaamheid staat centraal. “Wij mikken vooral op ecologisch speelgoed, net iets anders dan in andere speelgoedwinkels”, zegt zaakvoerder Koen Claeys.

Adres: Langeveldstraat 117, 3020 Herent

Meer informatie vind je op www.tuinkadeeke.be

4. The Grasshopper in Leuven

Speeltip: Volgens Leuvens zaakvoerster Ann Lanciers zal de Sint zeker scoren met de Scandinavische muisjes van Mialeg. Vooral bij de meisjes tussen 6 en 12 jaar oud. De zonnebadende knuffels zijn te koop met allerlei accessoires zoals huisjes, ligstoeltjes, strandtenten en zo kunnen ze als het ware de hele wereld rondreizen. “De muisjes zijn gezellig om mee te spelen en het Scandinavische design is ook gewoon heel mooi”, aldus Ann. De reizende muisjes van Mialeg zijn verkrijgbaar vanaf 18,5 euro.

Speelgoedwinkel: The Grasshopper vind je in Leuven en Brussel. De authentieke speelgoedwinkel werd gecreëerd door een moeder die kwaliteitsspeelgoed, spelletjes, hebbedingetjes en decoratie wilde verzamelen voor kinderen van over de hele wereld. Een boekentas uit Zuid-Amerika of een knuffel uit Scandinavië? Om dit speelgoed te vinden reizen de ‘Grasshoppers’ gedurende twee maanden per jaar de hele wereld rond. “Dat moet om je meer en meer te kunnen onderscheiden van de rest”, zegt Ann. Met meer dan 7000 producten is The Grasshopper de speelgoedwinkel bij uitstek voor wereldspeelgoed.

Adres: Mechelsestraat 24, 3000 Leuven of Grasmarkt 39, 1000 Brussel.

Meer informatie vind je op www.thegrasshopper.be

5. Speelgoed Mertens in Kessel-Lo

Speeltip: Volgens Renilde is het gezelschapsspel Spokentrap het ideale gezinscadeau voor Sinterklaas. Spokentrap is een dobbelspel uit de familie van ganzenbord, met een memory-element. De bedoeling is om je pion als eerste bovenaan de trap te krijgen. Maar op sommige dobbelstenen staan wel eens spoken afgebeeld met een speciale opdracht… “Met de Spokentrap lacht zowel de ‘bomma’ zich een kriek, als het kind en de ouders”, zegt de zaakvoerster. “Het is een ideaal bordspel om met het hele gezin te spelen”, klinkt het. De Spokentrap is verkrijgbaar voor 29,99 euro.

Speelgoedwinkel: Speelgoed Mertens is een gevestigde waarde in Leuven sinds begin jaren ‘60 en zonder twijfel de meest authentieke speelgoedwinkel in Leuven. Lego en Playmobil ga je er niet vinden. Zaakvoerster Renilde Mertens nam de zaak over van haar vader in 1992 en staat er nog dagelijks met enorm veel plezier. “Veel authentieke speelgoedwinkels vind je niet meer, hé? Maar wij houden al vol sinds 1962”, klinkt het. Bij speelgoed Mertens vind je meer dan 2000 gezelschapsspelen. Gaande van klassieke spelletjes zoals schaken en dammen, maar ook de betere bordspelen zoals Carcassonne en Ticket to Ride. Je kan zelfs een spel uitproberen in de winkel. “Vroeger had mijn vader een kruidenierszaak en als de mensen iets kochten kregen ze een zegeltje om te sparen. Als ze genoeg zegeltjes spaarden, kregen ze in ruil een huishoudtoestel of speelgoed en zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Renilde. “Die huishoudtoestellen heb ik wel buiten gesmeten in 1992 en dan heb ik er een grote speelgoedzaak van gemaakt. Dat is nu 27 jaar geleden. Spelen is enorm belangrijk voor de opvoeding en daarom ben ik mij gaan specialiseren in Nederlandstalige gezelschapsspellen”, zegt Renilde.

Adres: Diestsesteenweg 61, 3010 Kessel-Lo

Meer informatie vind je op www.speelgoedmertens.be

6. Top 1 Toys in Halle

Speelgoedtip: Een topper zijn bij Top 1 Toys ook dit seizoen de Pokemonspeelkaarten. De kaarten van die tekenfilmreeks bestaan intussen al twintig jaar en zijn de laatste tijd opnieuw enorm populair. “De kinderen verzamelen ze vooral graag”, weet uitbater Paul Vandoren. “Die rage keert na een tijdje altijd wel eens terug. Wanneer één kind er mee begint, volgen andere altijd snel. De laatste weken vliegen de kaarten alweer de deur uit.”

Speelgoedwinkel : Top 1 Toys opende midden jaren tachtig de deuren in het centrum van Halle. Paul en zijn team specialiseren zich vooral in een persoonlijke service en begeleiding van de klant. Je kan er speelgoed vinden voor de allerkleinsten maar ook liefhebbers van bordspellen vinden in de winkel een ruim aanbod. Ook modelbouwliefhebbers vinden de weg naar Top 1 Toys want het gamma aan modelbouwproducten en zeker modeltreinen is indrukwekkend.

Adres : Basiliekstraat 66 , 1500 Halle.

Meer informatie vind je op www.vadecshop.com/

7. Ingelberts in Aarschot

Speelgoedtip : De Sint kan hier terecht voor voor zowel indoor- als outdoor speelgoed voor jongens én meisjes. Maar evengoed voor genderneutraal speelgoed. “Een topper bij de gezelschapsspelletjes is ‘Kingdomino’. Een game voor twee tot vier spelers vanaf 7 tot 99 jaar. Bedoeling is om ieder voor zich een ‘kingdom’, een koninkrijk te bouwen. Je krijgt een startkasteel en daarrond moet je aan de hand van domino’s je rijk verder uitbouwen. Tegen het eind van het spel moet je dus niet enkel een zo groot mogelijk ‘kingdom’ hebben, ook ‘kronen’ verzamelen is een belangrijke factor. Het is een spel dat vrij ‘snel’ kan gespeeld worden, zo’n 20-minuutjes. Dat is ideaal voor kinderen, als het langer duurt kunnen die al eens hun concentratie verliezen. Met dit spel heb je uren plezier voor maar 20,99 euro”, zegt Marc Luyten.

Speelgoedwinkel : Ingelberts is een familiezaak gestart in 1875. Eerst weliswaar als drukkerij en papierwarenwinkel. Tussen de twee wereldooorlogen door is men begonnen met de verkoop van speelgoed. “Samen met mijn echtgenote Orpha Wouters, die de zaak van haar ouders over nam, staan we al dertig jaar in de zaak”. Het aanbod en diversiteit is er enorm; te beginnen voor de allerkleinsten tot volwassenen. “Onze specialiteit zijn gezelschapspelletjes, over de vijfduizend verschillende hebben we in stock. Ieder spel kunnen we tot in de puntjes uitleggen en raad geven. Telkens gaan we met de klant na voor wie het moet dienen, welk budget er is, voor hoeveel personen, de leeftijd en de interesses”.

Adres : Bogaardenstraat 19 in Aarschot

Meer info vind je op www.ingelberts.be