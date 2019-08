Geen fietssuggestiestroken in A. Vesaliusstraat en M. Theresiastraat Bart Mertens

26 augustus 2019

14u33 1 Leuven De stad Leuven schrapt twee straten uit het programma van de fietssuggestiestroken. Het gaat concreet over de Andreas Vesaliusstraat en Maria Theresiastraat. Volgens de stad zouden fietssuggestiestroken geen meerwaarde bieden in de straten.

De stad Leuven heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden en fietssuggestiestroken op de straten maken onderdeel uit van die doelstelling. Zo komen er markeringen in de Brusselsestraat ter hoogte van de Tessenstraat) en in de Gemeentestraat vanaf de Holsbeeksesteenweg tot en met fietspad in Gemeentestraat. Ook de Goudsbloemstraat, de Hertogstraat (tussen Kerspelstraat en Naamsesteenweg), de Kapucijnenvoer, de Oudebaan en de Tervuursestraat werden opgenomen in het programma van de fietssuggestiestroken.

Twee andere straten, de Andreas Vesaliusstraat en de Maria Theresiastraat, worden dan weer geschrapt. “Na tellingen en het daaruit af te leiden reeds hoog fietsgebruik stellen we vast dat de aanleg van fietssuggestiestroken in de Andreas Vesaliusstraat en Maria Theresiastraat geen meerwaarde zou bieden”, klinkt het bij de stad Leuven. De gemeenteraad moet het voorstel wel nog goedkeuren vanavond.