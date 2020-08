Geen enkele automobilist onder invloed in Leuven, wel motard met glaasje te veel op en opgedreven bromfiets uit het verkeer gehaald JSL

16 augustus 2020

13u02 0 Leuven De Verkeersdienst van de Leuvense politie voerde zaterdagavond alcoholcontroles op verschillende plaatsen. Geen enkele automobilist had gedronken, wel haalde de politie een motard onder invloed en een opgedreven bromfiets uit het verkeer.

Op de Celestijnenlaan werden 29 bestuurders gecontroleerd, waarvan niemand te veel gedronken had. Eén auto bleek niet ingeschreven en op een aanhangwagen hing de verkeerde nummerplaat. Eén automobilist kreeg een boete omdat hij zijn rijbewijs niet mee had.

Op de Aarschotsesteenweg werden 20 bestuurders gecontroleerd. Opnieuw reed geen enkele automobilist onder invloed, al had een motorfietser wel te veel gedronken. Omdat hij ook zijn rijbewijs niet bij had, werd zijn motorfiets tijdelijk in beslag genomen. Er werden ook nog eens processen-verbaal opgesteld omdat hij niet in orde was met zijn beschermingskledij en geen boorddocumenten bij had.

Op de Diestsesteenweg werden 16 bestuurders gecontroleerd, die allemaal safe bliezen. Een van hen kreeg wel een proces-verbaal omdat hij zijn rijbewijs niet bij had. Tijdens de verkeerscontrole werd ook een bromfietser betrapt die met een opgedreven bromfiets reed. De klasse B bromfiets haalde 72 kilometer per uur en de bromfietser speelde zijn voertuig kwijt voor dertig dagen.

Op de Meerdaalboslaan werden nog eens 16 bestuurders gecontroleerd. Geen van hen had gedronken, maar één had zijn rijbewijs niet op zak. Er werden ook twee waarschuwingen gegeven voor defecte lichten.