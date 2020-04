Geen EK 2020, maar toch speciale EK-blikjes met roodgekleurd bier in de supermarkt EDLL

02 april 2020

13u30 0 Leuven Het EK voetbal wordt uitgesteld naar juni 2021. Jupiler, de officiële sponsor van de Rode Duivels, had voor het EK 2020 al een campagne voorzien. Daarom liggen er momenteel speciale EK-blikjes in de supermarkten. De gouden blikjes bevatten zelfs roodgekleurd bier. “Maar ook in tijden van social distancing is het belangrijk om je verbonden te voelen met een team, een kleur en een land", klinkt het.

Voor het EK voetbal 2020 had Jupiler al een campagne voorzien om de Rode Duivels naar de overwinning te loodsen. De insteek van de campagne was ‘We’re All Red Inside’. De reden is niet ver te zoeken. Wanneer de nationale ploeg speelt op een EK, merk je bij iedereen enthousiasme en passie. Daarom ging Jupiler een limited edition lanceren van blikjes met daarop de Rode Duivels afgebeeld. In sommige pakken werden zelfs speciale gouden blikjes verstopt die verwijzen naar de gouden generatie Rode Duivels. In die gouden blikjes werd het bier rood gekleurd.

Rood bier

“Tijdens het EK 2020 zouden alle Belgen opnieuw rood kleuren, vanbuiten én vanbinnen. Daarom ging Jupiler tijdens het EK een officieel supportersbier uitbrengen waarbij we de klassieke goudgele Jupiler in helder rood kleuren, een bier dat zo rood is als de kleur van de Rode Duivels”, zegt Josse Peremans, marketing manager van Jupiler. “De geur en de smaak van dit officiële supportersbier blijft volledig ongewijzigd dankzij een innovatieve en 100% natuurlijke techniek die binnen AB InBev werd ontwikkeld. De rode kleur wordt verkregen via een volledig natuurlijk proces met extracten van cassis en wortel”, aldus de marketing manager.

Verbondenheid

Ondanks het uitstel van het EK voetbal zijn er toch al dergelijke blikjes te vinden in de supermarkt. “We konden niet meer terug. Een deel van de blikken was al geproduceerd en onderweg naar de supermarkten en zeker nu mogen we niet aan verspilling doen door die blikken te vernietigen. Anderzijds willen we ook een signaal geven: in tijden van social distancing is het extra belangrijk om je verbonden te voelen met een team, een kleur, een land en een natie”, besluit Josse Peremans van Jupiler.