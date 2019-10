Geen betere manier om het weekend in te gaan: Vinci lanceert videoclip van nieuwe single ‘Fall’ Bart Mertens

11 oktober 2019

18u00 0 Leuven Hij wordt omschreven als één van de grootste talenten uit de Belgische hiphopscène en niemand minder dan Zwangere Guy is fan van het eerste uur…We hebben het uiteraard over de 23-jarige Leuvense rapper Vinci die vandaag zijn eerste single uit de EP ‘Baksteen’ op de wereld losliet.

Rapper Vinci is hot. De 23-jarige Leuvenaar bewees in het verleden al over een stevige dosis talent te beschikken met de single ‘Vetruvius’ en de EP ‘Controle’ maar de vlam is duidelijk nog niet gedoofd. Eind deze maand verschijnt EP ‘Baksteen’ en vandaag liet Vinci de eerste single ‘Fall’ los op de wereld. Kort samengevat: sterk refrein, stevige beat en mooi camerawerk in de videoclip. Onze voorspelling? De EP ‘Baksteen’ zou wel eens de grote doorbraak kunnen betekenen voor Vinci die Zwangere Guy tot zijn fans mag rekenen. Meer info: fanlink.to/vincifall