Gedetineerden van Leuven Centraal wandelen voortaan door een groene binnentuin en niet meer tussen beton EDLL

23 oktober 2019

15u52 2 Leuven Een van de wandelkoeren voor de gevangenen in Leuven Centraal ziet er voortaan anders uit. Geen betonnen koer meer, maar een grote binnentuin, omringd door groen. De Leuvense gevangenis heeft een tuin aangelegd van maar liefst 10 aren. Uit onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op gedetineerden.

Omdat groen een positief effect heeft op gedetineerden heeft Leuven Centraal een binnentuin aangelegd. Gedetineerden hebben vaak wandelingen, maar die zijn meestal tussen beton. Via de vzw Terra-therapeutica, die de invloed van een groene omgeving op het psychologische benadrukt, is de gevangenis in Leuven op het idee gekomen. “Terra-Therapeutica wil therapeutische tuinen introduceren in allerlei instellingen en wij zijn mee op de kar gesprongen”, zegt directrice Myriam Coucke. “Er is een groot verband vastgesteld tussen de infrastructuur en de omgeving waarin je leeft en hoe je je voelt. Zo'n tuin kan veel rust brengen in een instelling zoals de gevangenis”, aldus Myriam.

Tuin aangelegd door de gedetineerden

Er werd eerst gepolst bij de gedetineerden hoe zij de binnentuin zagen. “De Hasseltse hogeschool PXL, die ook onderzoek doet naar het belang van groen in een gevangenis, heeft stagiairs groenmanagement gestuurd en die hebben samen met de gevangenen een ontwerp van de tuin gemaakt", zegt Myriam. Een groep gedetineerden heeft vervolgens handmatig de beton uitgegraven en de tuin aangelegd. “De reacties binnen de gevangenis zijn enorm positief. Het is een grote binnentuin geworden met fruitbomen en bloemen, een prieeltje voor als het regent en verschillende zitbanken”, klinkt het bij de directrice.

De gedetineerden onderhouden nu ook zelf de nieuwe tuin. “De gevangenis is een kleine samenleving binnen muren. Je kan mensen niet zoveel jaren afzonderen en dan naar buiten sturen. Daarom volgen we de actualiteiten rond klimaat en meer groen en proberen we bij te blijven”, zegt Myriam. “De meerderheid van de gedetineerden komt vrij, dus we moeten de maatschappij volgen”, voegt de directrice nog toe. In de toekomst start de gevangenis ook nog met een project rond bloembedden voor bijen.