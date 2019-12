Gedaan met valsspelen in Kubb: ingenieursstudenten van de KU Leuven ontwikkelen de E-kubb EDLL

18 december 2019

17u36 6 Leuven De bachelorstudenten ingenieurswetenschappen van de KU Leuven hebben het voorbije semester niet stil gezeten. Een soft robothand, een chemisch autootje of software die valsspelende Kubb-spelers detecteert? De studenten zochten allerlei creatieve oplossingen en stelden vandaag hun projecten tentoon aan het grote publiek.

De studenten ingenieurswetenschappen van de KU Leuven gingen een semester aan de slag om creatieve oplossingen in elkaar te boksen. Hun projecten toonden ze vandaag aan het publiek en daar zitten toch wel enkele uitspringers bij. Zo onderzochten enkele studenten hoe ze een zachte handprothese konden maken, zodat die niets zou beschadigen bij het grijpen. De handprothese werd gemaakt uit zacht materiaal en kreeg pneumatische aandrijvingen mee. Een ander project is de Chem-E-Car, een autootje dat zo snel mogelijk een afstand van exact vier meter aflegt. De studenten moesten op voorhand berekenen hoeveel energie er nodig is voor die specifieke afstand.

Maar dan dit... De fans van het buitenspel Kubb letten maar beter op. Een zestal studenten ontwikkelden software die het spel ‘bekijkt’ en de spelers onder andere feedback geeft over hoe ze werpen. Wie vals wil spelen denk best twee keer na, want ook dat kan de software detecteren. De software maakt het mogelijk om een groot kubbtoernooi overzichtelijk te houden met live scores. De spelregels blijven hetzelfde, maar de mogelijkheden zijn elektronisch uitgebreid.

Werpbeweging detecteren

De stokken en kubbs kregen allemaal een verschillende kleur met een elektrische component. Daardoor kan er op de computer exact worden weergegeven waar de verschillende kubbs gelegen zijn. Als er eentje omvalt, wordt er een geluidsfrequentie doorgestuurd naar de computer. Op die manier wordt het veel gemakkelijker om te bepalen waar iemand moet staan voor de ideale worp. Wanneer iemand een stok werpt, gaat de computer de werpbeweging detecteren en aangeven of die stok reglementair gegooid werd. “Het is een manier om de afstanden tussen de blokken te meten en de manier van werpen perfect weer te geven”, zegt student Mathieu.

Bovendien zijn de stokken en kubbs draadloos op te laden. De elektrische componenten in de stokken en kubbs hebben energie nodig om te functioneren. Daarom plaatsten de studenten in de kubbs en stokken een condensator, die draadloos opgeladen kan worden door het principe van magnetische inductie (tegen elkaar houden). Opladen kan binnen de twee minuten. Iemand zin in een spelletje E-kubb?