Gedaan met de ‘eeuwige student’ aan KU Leuven: alle vakken van eerste fase moeten binnen twee academiejaren behaald worden Joris Smets

01 juli 2020

12u47 3 Leuven De KU Leuven voert vanaf academiejaar 2021-2022 een nieuw systeem in: de eerste mijlpaal. Dit houdt in dat alle opleidingsonderdelen van de eerste fase binnen twee academiejaren behaald moeten worden. Lukt dit niet, dan kan de student zich voor het volgende academiejaar niet opnieuw inschrijven voor die opleiding. “De eeuwige student op weg naar een eerste diploma hoger onderwijs wordt een schim uit het verleden”, klinkt het.

Meer duidelijkheid voor studenten en meer studenten in het modeltraject, dat is wat KU Leuven voor ogen houdt met het nieuwe mijlpalensysteem. “De flexibilisering van het hoger onderwijs bracht heel wat kansen met zich mee, maar leidde helaas ook tot langere studieloopbanen en een steeds complexere organisatie van het onderwijs”, zegt rector Luc Sels. “Met het mijlpalensysteem willen we de student op de juiste plaats krijgen.”

De eerste mijlpaal situeert zich na het behalen van alle opleidingsonderdelen van de eerste fase. De tweede en derde mijlpaal situeren zich respectievelijk bij het behalen van het bachelor- en masterdiploma. Het vernieuwende van de maatregel bevindt zich vooral rond de eerste mijlpaal.

“Met het nieuwe mijlpalensysteem willen we de studievoortgang beter afbakenen. We willen studenten motiveren en ondersteunen om de eerste fase van hun opleiding zoveel mogelijk in één à twee academiejaren af te leggen én hun bachelordiploma te behalen in een tijdspanne van 3 à 4 jaar”, licht rector Luc Sels toe. “Het wordt voor studenten ook veel duidelijker: alle opleidingsonderdelen van de eerste fase moeten binnen twee academiejaren behaald worden. Lukt dit niet, dan kan de student zich voor het volgende academiejaar niet opnieuw inschrijven voor die opleiding. De eerste fase zal zo goed als exclusief bestaan uit plichtvakken die de studenten de nodige bagage moeten geven om nadien bijvoorbeeld heel bewust keuzevakken op te nemen.”

Deliberatie en toleratie

Eén van de nieuwe elementen in het mijlpalensysteem is de deliberatie na de eerste fase. Op dit moment beschikken studenten over een tolerantiekrediet dat ze zelf kunnen inzetten. Behalen ze bijvoorbeeld 8/20 voor een opleidingsonderdeel van 4 studiepunten, dan kunnen ze ervoor kiezen om dit vak opnieuw af te leggen of om 4 tolerantiepunten in te zetten om het opleidingsonderdeel als afgelegd te beschouwen. “We merken dat studenten in hun eerste jaar aan de universiteit bijzonder weinig gebruik maken van dit tolerantiesysteem”, zegt vicerector Baelmans. “Dit is ook niet verwonderlijk. Studenten hebben geen glazen bol en zijn voorzichtig bij het inzetten van hun tolerantiekrediet. Daardoor vallen studenten al snel buiten het modeltraject.”

In het nieuwe systeem beschikt de examencommissie over een deliberatiekrediet van maximum 12 studiepunten per student. Dit krediet wordt enkel ingezet voor tekorten van 9 of 8 op 20, indien het algemeen studieresultaat op minstens 50% ligt én als de deliberatie ervoor zorgt dat de student daarmee alle vakken van ‘de mijlpaal’ behaalt. “Zo willen we studenten extra motiveren om alles op alles te zetten voor de opleidingsonderdelen uit de eerste fase”, zegt vicerector Baelmans. Van zodra studenten de eerste mijlpaal behaald hebben, beschikken zij voor de rest van hun bacheloropleiding over 12 studiepunten tolerantiekrediet die ze dan weer wel zelf kunnen inzetten.

Founding year

De universiteit voorziet wel een analoge uitwerking voor studenten in een deeltijds traject of voor studenten met een speciaal statuut. Uitzonderingen voor studenten die kunnen aantonen dat ze bijvoorbeeld omwille van gezondheidsredenen de eerste mijlpaal niet konden halen, blijven behouden. “Binnen het mijlpalensysteem willen we van de eerste mijlpaal een echt founding year maken. Studenten krijgen op deze manier een solide basis mee waar ze in de komende jaren op kunnen verder bouwen”, aldus rector Luc Sels.