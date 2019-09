Gebouw ontruimd door oververhitte kookpot ADPW

12 september 2019

13u27

Een gebouw op de Mechelsevest in Leuven werd woensdagavond ontruimd na het afgaan van het brandalarm. Er hing heel wat rook in de gangen, maar vlammen waren niet te zien. De brandweer haastte zich ter plaatse en ontdekte snel dat het alarm een gevolg was van een oververhitte kookpot die op het vuur was blijven staan. Na het verluchten van het gebouw konden de bewoners weer naar binnen.