Gebedshuizen openen de deuren voor publiek in Leuven Bart Mertens

29 september 2019

10u30 0 Leuven Na de succeseditie van vorig jaar pakte PARCUM opnieuw uit met een interreligieuze tocht langs verschillende gebedshuizen in Leuven. Op zaterdag 28 september openden in en rond de stad verschillende geloofsgemeenschappen de deuren om de bezoeker kennis te laten maken met het gebouw en de eredienst.

“Een religieus bouwwerk spreekt bij veel mensen nog tot de verbeelding en roept veel vragen op,” zegt Julie Aerts. “Maar vaak is er nog een drempel om in dialoog te treden met andere geloofsgemeenschappen. Om die stap te verkleinen, organiseerde het dialoogmuseum de interreligieuze tocht ‘PARCUM breekt uit’.” Op de fiets of te voet trokken de deelnemers langs de studentenmoskee in het hartje van Leuven, de Protestantse Kerk Leuven in Heverlee en de Sint-Jan-Evangelistkerk in de Abdij van Park. Op geregelde tijdstippen werden ook rondleidingen in de gebouwen voorzien. “De deelnemers konden hun tocht ook starten in het museum”, vertelt Julie Aerts. “Daar loopt momenteel de tentoonstelling ‘This is not a collection’ die vooral doet nadenken over de betekenis en toekomst van religieus erfgoed.” Meer info: www.parcum.be