Gays! & Friends Leuven lanceert ‘challenge’ tegen homo- en transfobie Bart Mertens

06 mei 2020

12u58 4 Leuven G!F (Gays! & Friends) organiseert in samenwerking met regenbooghuis Unique Vlaams-Brabant een online campagne tegen homofobie en transfobie. “We lanceren een uitdaging op sociale media waarin gevraagd wordt een foto te nemen in een T-shirt in één van de kleuren van de regenboogvlag”, zegt voorzitter Jef Mellaerts.

Op zondag 17 mei vraagt de holebigemeenschap aandacht voor het probleem van homo- en transfobie. Heel wat gemeenten hangen op die dag een regenboogvlag uit. Ook G!F, een lokale LGBT-vereniging uit Leuven, organiseert elk jaar een campagne rond dat thema. “Het idee voor onze campagne hadden we al een hele tijd in ons hoofd zitten. Aanvankelijk was het de bedoeling mensen aan te spreken in parken en op pleinen in regio Leuven om te vragen of ze één van onze regenboogshirts wilden aantrekken en wilden poseren voor een foto. Omwille van het coronavirus hebben we dat idee wat moeten aanpassen. De campagne verloopt nu volledig digitaal. We vragen mensen nu om van thuis uit een foto te maken in een T-shirt met één van de kleuren van de regenboogvlag en die online te posten op Facebook of Instagram. Vervolgens is het de bedoeling om minstens twee vrienden te taggen die dat op hun beurt mogen doen.”

Jeugdbewegingen

G!F vraagt om de hashtags #IDAHOT, #GIFLeuven, #Iedereenverbondenmetelkaar en #rbhunique toe te voegen en de foto’s door te mailen naar info@gifleuven.be voor 15 mei. “We dagen ook de jeugdbewegingen uit dit te doen maar iedereen die thuis ook wil deelnemen, mag ons uiteraard mailen. We proberen zoveel mogelijk foto’s te verzamelen om ze uiteindelijk te verwerken in een digitale regenboogvlag”, besluit Jef Mellaerts.

Meer info: www.gifleuven.be