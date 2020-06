Gastvrij Wijgmaal toont met klavertjes op mondmasker dat jonge vluchtelingen welkom zijn: “Een eenvoudige hallo zorgt voor een warme start” Bart Mertens

22 juni 2020

14u39 1

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceerde naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag een klavertje als nieuw symbool. Daarmee kan iedereen tonen dat hij of zij openstaat voor jonge vluchtelingen. Gastvrij Wijgmaal gaf alvast het goede voorbeeld aan de Sint-Hadrianuskerk in Wijgmaal. “Individuele burgers, verenigingen, steden en gemeenten kunnen via het klavertje duidelijk maken dat jonge vluchtelingen in hun gemeenschap of buurt een warme start verdienen. Het centrale idee is een eenvoudige hallo in het dagelijkse contact in de buurt. De komende maanden en jaren zal het klavertjessymbool wijd verspreid worden. Gastvrij Wijgmaal zet zich al jaren in om jongeren op de vlucht op weg te helpen in hun gemeente”, zegt Marnix Beyen.

Meer info: www.degeluksbrengers.be