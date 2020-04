Gaston Huens overleden op 82-jarige leeftijd: “Een harde werker, streng maar rechtvaardig” Stefan Van de Weyer/Bart Mertens

Voormalig sportcommissaris Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant Gaston Huens (82) is niet meer. Vanaf de jaren zeventig tot in 2017 was hij in het Leuvense, het Hageland en de Druivenstreek een graag gezien figuur in de koerswereld. Huens was al decennialang lid van wielerclub het Bierbeeks Sportcomité en was ook gekend in de provinciale voetbalwereld.

Gaston Huens overleed in woonzorgcentrum Betlehem in Herent. Gaston kreeg een tijdje geleden gezondheidsproblemen en zijn kaars doofde op maandag 6 april stilletjes uit. De dood van Gaston is een zware klap voor de sportwereld en in het bijzonder voor het provinciale voetbal en de koerswereld. Huens begon bij de Vlaamse Wielerbond in de jaren ’70 van de vorige eeuw en stapte in de jaren tachtig in het Bierbeeks Sportcomité. Tussendoor bleef hij niet bij de pakken zitten en was hij scheidsrechter in provinciale reeksen en nadien ook bij de veteranen. Gaston was ook lid van de scheidsrechtervereniging Brabantse Kempen. Hier zette hij een punt achter in 2000. Zijn zoon Danny stapte succesvol in zijn voetsporen en was assistent-scheidsrechter op internationaal vlak.

Nadat we hem in 2017 nog enkele keren zagen, ging het achteruit met hem. Hij was al even aan het sukkelen met zijn gezondheid en dan nu dit Voorzitter van het Bierbeeks Sportcomité Guy Vanautgaerden

Gaston stopte als delegué van Cycling Vlaanderen in de herfst van 2010. Bij het Bierbeeks Sportcomité, dat jaarlijks minimum drie koersen organiseert, kwam hij nog tot 2017 opdagen. Hij nam er decennialang de inschrijvingen voor zijn rekening, zwaaide met de premievlag in de aankomstzone en voorzag er de veiligheid rond de aankomst. Huens ging buiten Bierbeek onder meer ook kijken naar wielerwedstrijden in Sint-Joris-Weert, Huldenberg en de wijde omgeving waar hij een graag gezien figuur was. Waar je Gaston zag, was zijn vaste compagnon wijlen Romain Van Gestel ook van de partij. Sommigen spraken zelfs over een Siamese tweeling als ze het over het olijke duo hadden. In zijn niet-sportieve leven was hij bediende bij de NMBS. “Gaston was goedlachs, een harde werker en streng maar rechtvaardig. Hij deed alles volgens het boekje. Nadat we hem in 2017 nog enkele keren zagen, ging het achteruit met hem. Hij was al even aan het sukkelen met zijn gezondheid en dan nu dit”, reageert voorzitter van het Bierbeeks Sportcomité Guy Vanautgaerden. Gezien op de richtlijnen opgelegd door de nationale veiligheidsraad wordt er van Gaston afscheid genomen in intieme kring.