Garagist die met wagen door raam reed , vergiste zich van versnelling Andreas De Prycker

01 november 2019

De 57-jarige man uit Leuven die donderdagnamiddag omstreeks 16 uur in de Mazda-garage aan de Tiensesteenweg dwars door een raam reed, wilde met zijn auto de werkplaats van de garage uitrijden. Dat heeft de politie bevestigd. “Maar in plaats van achteruit te rijden schoot het voertuig naar voor, knalde het door een muur en kwam de wagen een drietal meter lager buiten tegen het beton terecht”, klinkt het. De auto kwam op zijn dak te liggen. De garagist lag naast de wagen en liep verschillende zware verwondingen op maar was niet in levensgevaar. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van een MUG-arts en werd vervolgens overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man heeft al een lange werkervaring in de garage. De arbeidsinspectie werd van de feiten in kennis gesteld. De brandweer kwam ter plaatse om na te gaan of er problemen waren met de stabiliteit van het gebouw, maar dat bleek niet het geval te zijn.