Garageboxen branden uit in Vanden Tymplestraat JSL

26 april 2020

23u38 0

In de Vanden Tymplestraat in Leuven is rond 22.30 u een brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een garagebox. Deze brandde helemaal uit, samen met de aanliggende garagebox. Het appartementsgebouw dat naast de garagebox ligt is even ontruimd omdat het vuur zo hevig was. De brandweer was snel ter plaatse en rond 23 u was de brand geblust. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand is kunnen ontstaan.