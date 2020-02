Galeria Inno organiseert grote inzamelactie voor Spullenhulp EDLL

17 februari 2020

Galeria Inno in de Diestsestraat in Leuven wil Spullenhulp ondersteunen en lanceert daarom een grote inzamelactie. Vanaf vandaag kan je tot en met 7 maart tweedehands kleren of huislinnen binnenbrengen bij de grootwinkel. Per ingeleverde kilo aan spullen ontvang je een kortingsbon van 5 euro. De ingezamelde giften gaan integraal naar Spullenhulp. De kledij en huislinnen worden nadien door Spullenhulp uitgedeeld aan personen in nood. Op die manier wil Galeria Inno ook bijdragen aan de verbetering van de dagelijkse leefsituatie van de meest behoeftigen. Hun doel is om 100 ton aan spullen te verzamelen.