GAIA sluit tientallen ‘kooivechters’ op in Leuven Bart Mertens

02 augustus 2019

16u03 6 Leuven Vandaag hield GAIA halt in Leuven met hun jaarlijkse zomertournee. Dit jaar staat de campagne ‘Stop de kooien’ centraal om een verbod op kooien in de veehouderij te bekomen. Tegen de middag hadden al tientallen Leuvenaren de petitie ondertekend en zich opgesloten in een kooi voor een foto.

GAIA wil tegen het einde van de zomer helpen om de drempel van 1,3 miljoen handtekeningen te overschrijden zodat een verbod op dieren in kooien in de veehouderij nog prominenter in beeld komt. Na de passage in Brussel, Genk en Antwerpen was vandaag Leuven aan de beurt. “In de EU brengen jaarlijks meer dan 300 miljoen dieren hun leven, of een groot deel daarvan, door in kooien. Zeugen liggen vast tussen stalen stangen in zogenaamde kraamhokken waarin amper plaats is voor normaal zorggedrag. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Kooien zijn wreed. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Ik engageer me voor GAIA omdat ik van dieren hou Kevin Borlée

Geconfronteerd met dit ernstig dierenleed werkt GAIA samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties om zo via een Europees Burgerinitiatief een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. Het doel? Zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en mensen blijven sensibiliseren. In Brussel kwam niemand minder dan Kevin Borlée zijn steun aan de campagne betuigen. De olympisch atleet liet zich opsluiten in een kooi op mensenmaat om zo aandacht te vragen voor de miljoenen landbouwdieren die achter tralies leven. Kevin Borlée: “Waarom heb ik besloten mij te engageren voor GAIA? De meest eenvoudige reden is dat ik van dieren hou.” Heel wat Leuvenaars volgden vandaag het voorbeeld van Kevin Borlée en lieten zich in de Diestsestraat opsluiten in de kooi van GAIA.