Fugofa Leuven schenkt 1.750 euro aan WGC De Central JSL

23 juli 2020

Serviceclub Fugofa (Friends United GO For Action) uit Leuven is een vriendengroep vol energie, spirit en engagement die activiteiten organiseren ter ondersteuning van sociale doelen. Dit jaar organiseerde de vriendengroep opnieuw een wijnproeverij. Daarvan gaat de opbrengst nu integraal naar Wijkgezondheidscentrum de Central, een groepspraktijk in Leuven waar mensen terecht kunnen bij een huisarts, verpleegkundige en kinesitherapeut.

“De coronacrisis heeft ons absoluut bewust gemaakt van het grote belang van de zorgsector”, zegt Frank van Nuffelen. “Het leek ons dan ook gepast om deze keer de opbrengst van onze zomerwijnverkoop aan een goed doel uit deze sector te schenken. Zo willen we graag WGC de Central in Leuven extra ondersteunen, zodat ze beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers en handschoenen, kunnen aankopen. Er is nu ook nood aan nieuwe therapiezetels die afwasbaar zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

De Central

Wijkgezondheidscentrum de Central biedt reeds 15 jaar curatieve en preventieve gezondheidszorg aan in Leuven. De missie bestaat eruit om iedereen maximale kansen op een gezond leven te bieden en om de ongelijkheid in de gezondheidszorg terug te dringen. Ze werken volgens het forfaitair systeem, dat wil zeggen dat inwoners uit Groot-Leuven zich kunnen inschrijven als patiënt waardoor ze kosteloos huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten kunnen consulteren.