Frontale aanval van Open Vld Leuven op nieuwe coalitie. “Dit is puur kiezersbedrog!” Bart Mertens

20 augustus 2019

17u30 0 Leuven Open Vld Leuven windt er geen doekjes om en komt tot de volgende conclusie: de verkiezingsbeloften van de meerderheispartijen zijn na één jaar al ver weg. “Open Vld is verbaasd over de plannen voor een kleinere versie van parking De Bruul, juist naast De Bruul”, zegt fractieleider Rik Daems (Open Vld).

Het vorige stadsbestuur (sp.a/CD&V) had besloten om een parking onder park De Bruul te realiseren. Open Vld was naar eigen zeggen blij met die plannen omwille van de nood aan parkeergelegenheid in de Leuvense benedenstad. Zoals bekend werd de Bruulparking ondanks de goedgekeurde plannen afgevoerd door de nieuwe coalitie met sp.a, Groen en CD&V in de rangen. Die laatste partij was daar niet blij mee maar nieuwkomer Groen uiteraard wel na jaren van oppositie tegen het project. “Tijdens de coalitiegesprekken gingen CD&V en sp.a plat op de buik en weg waren de plannen”, stelt Rik Daems van Open Vld. “En nu? Nu stelt de nieuwe coalitie een kleinere versie voor van het project, net naast park De Bruul. In de nieuwe plannen worden alle parkeerplaatsen bovengronds geschrapt en vervangen door een nieuwe parkeergarage. Er komen netto dus een parkeerplaatsen bij. Ondertussen worden er ook plannen gemaakt voor een podiumkunstenzaal met een capaciteit van 1.000 personen. Een goed draaiende podiumkunstenzaal is een aantrekkingspool tot ver buiten Leuven. Over hoe men de parkeerproblemen gaat aanpakken als de podiumkunstensite er zal zijn, rept men met geen woord”

Niet iedereen heeft de luxe om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te kunnen gaan Gemeenteraadslid Lien Degol (Open Vld)

Ook ere-gemeenteraadslid Luc Ponsaerts trekt grote ogen. “Er is nog steeds geen visie over de ontwikkeling en herwaardering van de benedenstad. Integendeel, het zijn allemaal losse projecten zonder samenhang.” Gemeenteraadslid Lien Degol laat ook van zich horen: “Wat met de bewoners? Hun bovengrondse parkeerplaats zal geschrapt worden maar zullen ze verplicht worden om een staanplaats te huren van de stad of van InterLeuven? En aan welke prijs? Niet iedereen heeft de luxe om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te kunnen gaan.”

Burgerparticipatie

Rik Daems van Open Vld Leuven komt tot een harde conclusie. “Dit is puur verkiezingsbedrog!”, klinkt het. “Eerst schrappen ze de Bruulparking om dat project nog geen jaar later te vervangen door een miniversie. En bovendien komt de buurt dit te weten dankzij een uitnodiging voor een gewone infovergadering. Is dit de burgerparticipatie die Groen voor ogen had tijdens de verkiezingen? Nog een gebroken belofte…Positief is wel dat de parkeerplaatsen op de Vismarkt pas zullen verdwijnen als de parkeergarage is voltooid. Ik hoop dat ook dit geen loze belofte is!”