Frituuruitbater Ivo (63) gaat overvallers te lijf met frietspaan nadat ze zoontje bedreigen met mes: “Zij zullen niet snel meer een frituur bezoeken” ADPW

19 september 2019

15u55 0 Leuven Vier onbekende mannen vielen woensdagavond omstreeks 20.20 uur Frituur Oomske op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo binnen. Eén van hen haalde daarbij een mes van zo’n 35 centimeter boven en bedreigde zelfs even de vrouw en het kind van frituurbaas Ivo Ooms. Dat was echter buiten de 63-jarige frituurbaas gerekend. Hij kon de vier daders wegjagen door hen met een warme frietspaan te slaan.

Een doordeweekse woensdagavond was het, toen er plots vier overvallers hun slag dachten te slaan in Frituur Oomske. “Vier mannen, ik vermoed Congolezen, kwamen mijn frituur binnen. Eén van hen, een man met een opvallende blauwe kuif, had een mes van zo’n 35 centimeter vast. ‘Kassa open’, zeiden ze in koor. Terwijl lachten ze met de situatie en fezelden ze iets in een taal die ik niet begreep. Mijn vrouw Pronmatha zat in de privé, vlak naast de frituurruimte, en zei dat ik de politie moest bellen. Zij zat daar op dat moment met mijn zoon Jacky van twee jaar en acht maanden oud”, zo schetst frituurbaas Ivo Ooms de situatie.

“Daarop ging de man met het mes naar achter en zei hij dat ze niet naar de politie mocht bellen. Hij bedreigde haar met mes. Ondertussen had ik de drie anderen een ‘klets’ gegeven met mijn warme frietspaan. Zij zetten het onmiddellijk op een lopen. Daarna heb ik de kerel met het blauwe haar nog vier keer een mep verkocht met mijn frietspaan. Hij probeerde mij te verwonden met het mes, maar moest vluchten zonder buit. Hij was stevig geraakt, en terecht ook. Die mannen zullen niet snel meer een frituur bezoeken”, lacht Ivo, die zijn familie redde van een wel erg penibele situatie. “Ik heb gedaan wat ik moest doen”, klinkt het.

Frituur Oomske is al sinds 1979 een begrip in het Leuvense. Veertig jaar geleden begon Ivo er met zijn frituur. Zoiets maakte hij nog nooit mee. “Deze keer is het dan wel goed afgelopen, maar dat moet toch niet meer gebeuren”, klinkt het. Ivo geeft nog even een korte persoonsbeschrijving van de daders mee. “Twee mannen waren 1,70 meter, twee 1,85 meter. Eén van die grote mannen had blauw haar en liep met het mes rond. Ik schat dat ze begin de twintig zijn. Ik had ze nog nooit gezien”, klinkt het.

De Leuvense politie heeft een onderzoek opgestart naar de feiten. “We weten dat er twee lopend zijn vertrokken, en twee met de fiets. Er wordt bekeken of er camerabeelden voorhanden zijn”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.