Frituur Oomske sluit de deuren: “Een vakman die kwaliteit hoog in het vaandel draagt” Joris Smets

01 maart 2020

09u57 0 Leuven Frituur Oomske op de Diestsesteenweg heeft gisterenavond zijn laatste frietjes gebakken. Ivo Ooms (63) gaat na meer dan 40 jaar dienst achter de friteuse definitief met pensioen en daarmee verliest Kessel-Lo een vaste waarde. Trouwe klanten stonden voor zijn laatste werkdag in de rij aan te schuiven voor een laatste bestelling en om hem te feliciteren met een welverdiend pensioen.

“Coke best served at home”, staat er op een bord in de bekende frituur te leven. En inderdaad, voor trouwe klanten voelt het bij Oomske altijd een beetje als thuiskomen. Dit weekend verdwijnt de iconische frituur uit Leuven wanneer Ivo na 41 jaren dienst de frietspaan neerlegt. Ivo Ooms, een echte vakman in zijn stiel sinds 1979, gaat van een welverdiend pensioen genieten. Voor zijn laatste werkdag trakteerde hij zijn trouwe klanten op wijn, cava of frisdrank en een gezellige babbel.

Afscheid

Ivo had het druk op zijn laatste werkdag. Klanten stonden in de rij aan te schuiven voor een laatste bestelling. Hij had wel even tijd om ons al een tip van de sluier op te lichten over zijn pensioenplannen: “Ik ga binnenkort met mijn vrouw en dochter op vakantie naar Thailand om te genieten. Verder ga ik alles hier afbreken en heropbouwen, we gaan er een living van maken met speelkamer voor de kleine. Ik ben hier heel veel toffe mensen tegengekomen de voorbije jaren. Er is hier vandaag niemand buiten gegaan zonder mij te bedanken en proficiat te wensen. Ik werkte 7 op 7 en was geen enkele dag gesloten de voorbije 10 jaar. Een paar jaar geleden ben om 16u getrouwd en om 17u stond ik terug hier terug om de frituur te openen. Zelf eet ik alle dagen frieten, dat zal nu helaas wel anders zijn. Ik moet nog eens nadenken wat ik daarmee ga doen”, lacht Ivo.

“Een paar jaar geleden ben ik om 16u getrouwd en een uur later opende ik de frituur” Ivo Ooms

Laatste bestelling

De frituur stond voor Ivo zijn laatste werkdag vol, maar voor een van zijn laatste bestellingen had hij niet heel veel werk.“Ik noem het een ‘Menu Froid Classique’, zegt Jens. “Een kleine friet, een koude boulet en koude cervela, niks beter in de frituur en bij Oomske zijn ze extra goed. Als ik terugkom van een lange vakantie dan is het eerste wat ik doe naar Oomske gaan”. Trouwe klant David, die onlangs naar Brussel verhuist is en speciaal naar Oomske kwam om hem te feliciteren met zijn pensioen, is blij dat Oomske de tand des tijds heeft doorstaan. “Het voelt hier altijd wat als thuiskomen, ik ga meestal voor verschillende hapjes in de frituur. Ooms is een echte vakman die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Ik heb hier nog nooit slecht gegeten. Het is ook een warme frituur waar de mensen toegankelijk zijn. Geen luide muziek door de boxen, je kan er nog echt met de mensen praten. Ik vind het jammer dat ik nu elders moet voor mijn frituurbezoeken. Ik wens Ivo een goed en welverdiend pensioen!”

Het voelt hier altijd wat als thuiskomen Trouwe klant David

Een andere trouwe klant van Oomske, Ryan, treedt hen bij: “Ik ben hier altijd heel graag gekomen voor mijn frietjes. Mijn favoriet hapje? De kaasballetjes, die zijn geweldig. Oomske heeft ook een heel uniek interieur dat je in andere frituren niet meer terugvindt. Het heeft iets rustgevend. Ik ga het hier missen.

Geniet van je pensioen Ivo!