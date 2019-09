Frigo’s ‘Mannen van 1980' gestolen tijdens Jaarmarkt KAR

03 september 2019

De Leuvense Jaarmarkt was een schot in de roos voor de ‘Mannen van 1980'. Alleen bleek achteraf dat er enkele koelkasten gepikt waren. “Het grote succes van onze drankstand op de beestenmarkt en de vele leute en plezier, kregen vandaag een wrange nasmaak. Onze vier Coca Cola-frigo’s werden vannacht gestolen op het Sint-Jacobsplein”, doen de mannen een oproep naar iedereen die iets gezien zou kunnen hebben. Als dat het geval is, mag die persoon een privé-bericht sturen naar de gelijknamige Facebookpagina van de ‘Mannen van 1980'.