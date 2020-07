Frietkraam toert door Leuven met aardappeloverschotten van boer Michel: “Wat ik niet verkocht krijg, is gedoemd om veevoeder te worden” Joris Smets

16 juli 2020

16u30 0 Leuven Van 20 tot 30 juli toert Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant tien dagen lang met een mobiel frietkraam langs de Leuvense buurtwerkingen. Op het menu: frietjes van de aardappeloverschotten van boer Michel uit Kortenaken. Hij staat symbool voor de vele boeren in België die met enorme overschotten zitten als gevolg van de coronacrisis. “Er is zoveel overschot dat we toekomstige aardappelen aan 5 cent per kilo, in plaats van 20 cent per kilo zullen moeten verkopen”, zegt hij. “Het is nu al een economische ramp. Als er een tweede coronagolf uitbreekt, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn.”

COVID-19 zorgt voor grote overschotten bij de aardappelboeren. Ook België, wereldwijd een van de grootste exporteurs van voorgebakken aardappelproducten, ziet enorm veel Belgische frietaardappelen verloren gaan. “Dat heeft grote economische gevolgen voor de aardappelboer”, zegt Xenia Langen, van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. “Daarnaast zien we een groeiende groep mensen die te weinig middelen heeft om zichzelf en hun gezin te voeden. Het project ‘SatéV’ van Riso Vlaams-Brabant verbindt deze twee problematieken en startte de actie ‘Red Patat Bernard’. Maar Boer Bernard werd op de valreep nog gered - hij wist zijn 300 ton aardappeloverschotten toch nog te verkopen - en daarom gaat de organisatie nu in zee met boer Michel Renders uit Kortenaken, die nog 150 ton aardappels op overschot heeft.

Als ik al die andere aardappelen over 14 dagen niet kwijt ben geraakt, dan worden ze verkocht aan spotprijzen, om er veevoeder van te maken Boer Michel uit Kortenaken

Economische ramp

De coronacrisis heeft er bij boer Michel, net zoals bij alle andere boeren in België, stevig ingehakt. “Er zijn miljoenen kilo’s aardappeloverschotten, waardoor de prijzen kelderen”, zegt Michel. “Zoveel overschot is niet alleen nu een probleem, maar ook voor de toekomst. Normaal verkopen we aardappelen aan 20 cent per kilo, nu zal dat aan 5 cent per kilo zijn voor de toekomstige oogst. Het is nu al een economische ramp. Als er nog een tweede coronagolf uitbreekt en er komt opnieuw een lockdown, dan is het helemaal gedaan. Er zullen hoe dan ook nog veel faillissementen volgen.”

“Ik ben dus heel blij en dankbaar dat ik werd gecontacteerd voor deze actie”, vertelt boer Michel. “Al blijft het eerder symbolisch. Ik zit met 150 ton aardappelen op overschot, en voor de actie gebruiken we één ton. Als ik al die andere aardappelen over 14 dagen niet kwijt ben geraakt, dan worden ze verkocht aan spotprijzen, om er veevoeder van te maken.”

Symbolische prijzen

Michel staat symbool voor de vele boeren die de organisatie wil helpen. “Sociaal tewerkstellingsbedrijf Den Travak, dat door de crisis veel werk verloor, zal de aardappelen van boer Michel tot frietjes versnijden”, vertelt Xenia. “De frietjes verkopen we aan symbolische prijzen voor wie het financieel moeilijk heeft, en aan solidaire prijzen voor wie het beter heeft. Wie de solidaire prijs betaalt, steunt zo ons Robin Food project, waarbij we samen met partners voedseloverschotten verwerken tot bijvoorbeeld sappen en maaltijden voor mensen in een kwetsbare situatie. In mei toerden we al rond in Kortenberg, nu komen we naar Leuven. We willen mensen bewust maken van het probleem van voedseloverschotten en ze stimuleren om lokaal en seizoensgebonden te kopen. Daarnaast steunen we mensen die het moeilijk hebben en die door de coronacrisis extra hard worden getroffen.”

Data, locaties en prijzen van de mobiele frietkraam in Leuven vind je op de flyers hieronder.