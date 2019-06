Frietketel vat vuur ADPW

De brandweer en de politie werden vrijdagavond ter plaatse geroepen voor een brandende frietketel in de Albrecht Rodenbachstraat in Kessel-Lo. Tijdens het bakken was de frietketel in brand geschoten waarop de bewoners meteen de hulpdiensten verwittigde. Terwijl die onderweg waren zijn de bewoners er toch nog zelf in geslaagd om het vuur te blussen met vochtige doeken. De brandweer deed nog nazicht en kon vaststellen dat het vuur volledig gedoofd was. De schade bleef beperkt tot de keuken en de bewoners konden terug in hun woning.