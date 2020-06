Freelance kunstenaars en cultuurwerkers vertolken ‘stilstand’ op Grote Markt Bart Mertens

25 juni 2020

18u16 2

Meer dan 100 dagen na de sluiting van de culturele sector is er nog altijd geen passende steunmaatregel gevonden voor kunstenaars, cultuurwerkers en technici met korte contracten die hun opdrachten en inkomsten zagen wegvallen door Corona. Om dat gegeven aan te klagen, organiseerden (freelance) kunstenaars en cultuurwerkers een actie op tien plaatsen in het land.

“De kunstenaars en cultuurwerkers vormden een halfuur levende beelden in de publieke ruimte die hun beroep symboliseren”, zegt Tim Toubac van Het nieuwstedelijk. “Velen onder hen zitten in een precaire situatie tijdens deze crisis.. Terwijl de hele samenleving weer in beweging komt, blijven zij in stilstand. Maar wel rechtop… Net als iedereen dragen ze bij aan de sociale zekerheid. Waarom krijgen ze dan geen gelijke sociale bescherming? Een dringende oplossing is niet alleen noodzakelijk maar ook gewoon een sociaal recht. Heel wat betrokkenen hebben al meer dan drie maand nauwelijks inkomsten.”



