Frédéric Duplus: “Blij dat het weer goed loopt voor OHL en voor mij” Herman Meersseman

04 oktober 2020

OHL-coach Marc Brys verraste vriend en vijand door Frédéric Duplus en Derrick Tshimanga op de flanken te laten opdraven tegen Zulte-Waregem. Tot voor een paar weken leek het dat zij nog lange tijd out zouden zijn. Zij droegen bij aan de 2-1-overwinning tegen de West-Vlamingen.

Twee tot vier maanden out: dat waren de vooruitzichten toen Duplus (30) met een gescheurde meniscus en Tshimanga (31) met een adductorenletsel waren uitgevallen in de openingswedstrijd van het seizoen, op 10 augustus tegen Eupen. Maar vorige week in Gent zat Duplus al op de bank, en tot ieders verbazing stond niet alleen hij maar ook Tshimanga zaterdag in de basis.

“Frédéric traint al een paar weken met de groep mee en speelde vorige maandag een uur in de oefenmatch tegen RWDM (2-1), Derrick werkte vorige week drie trainingen probleemloos af”, zegt Marc Brys. “Ik vond hen de meest geschikte spelers om de snelle en slimme Waregemse flankspelers Dompé en Bruno zo veel mogelijk aan banden te leggen. Ik had evenwel niet verwacht dat Fred de 90 minuten zou volmaken, en dat Derrick al 75 minuten zou aankunnen. Chapeau voor die jongens, die tijdens hun revalidatie keihard zijn blijven werken met de revalidatiecoaches en de medische staf”.

“Zo’n prognose over de duur van de revalidatie bij een blessure halen de dokters uit boeken, maar als je het absoluut wil en je krijgt de juiste medische begeleiding, kan je knabbelen aan die die gemiddelde revalidatietijd”, zegt Duplus. “Maar uiteraard voelde ik zaterdag wel dat ik competitieritme mis. Dat ik vroeg in de match een grote doelkans liet liggen, heeft allicht daarmee te maken. En de laatste tien minuten zat ik naar adem te happen.”

Aanvoerdersband

De Fransman die tijdens de voorbereiding en tegen Eupen veel beter op dreef was dan in zijn matig vorig seizoen, kreeg zaterdag niet alleen een basisplaats, hij kreeg ook zijn aanvoerdersband terug. “Ik dank de coach voor dat vertrouwen, en ik neem graag die verantwoordelijkheid op. Onze nochtans ruime spelersgroep hangt goed aan elkaar. Ik reken er op dat dit zo blijft en ik wil daar als aanvoerder mijn steentje aan bijdragen. Ik ben blij dat het momenteel heel goed loopt met OHL, en nu ook weer met mij. Wij moeten er alles aan doen om dat zo te houden.”