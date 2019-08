Franstalige ruziezoekers opgesloten in politiecel ADPW

11 augustus 2019

Twee twintigers uit de Brusselse regio eindigden hun nachtje stappen in Leuven zondagmorgen omstreeks 6 uur in de politiecel. Een van hen werd gecontroleerd door twee agenten in burger die in het uitgaanscentrum patrouilleerden. De gecontroleerde man was hen opgevallen omdat hij al enkele keren andere personen lastig viel en duidelijk uit was op ruzie. Toen de agenten de man hiervoor interpelleerden, werden ze lastig gevallen door een tweede persoon die hen in het Frans enkele verwijten naar het hoofd slingerde en probeerde andere personen tegen de politie op te zetten. Beide mannen werden geboeid en overgebracht naar het commissariaat om af te koelen. Er werd een proces-verbaal opgesteld wegens verstoring van de openbare orde.