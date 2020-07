Frank (64) krijgt GAS-boete tot 350 euro wegens geluidsoverlast: “We speelden voor 40 woonzorgcentra tijdens de lockdown en dit is hoe stad Leuven ons bedankt?” Joris Smets

01 juli 2020

17u07 3 Leuven Frank Casaert (64) uit Heverlee trok grote ogen deze ochtend: hij kreeg een GAS-boete van maar liefst 350 euro in de brievenbus. Eind mei speelde hij in tijden van corona een dakconcert van amper een uurtje voor zijn buurt. Eén buurtbewoner was daar niet mee opgezet en de politie legde het optreden drie liedjes voor het einde stil. Het dakconcert was als afsluiter bedoeld na zijn optredens in 40 woonzorgcentra in de regio. “Alle bewoners van de woonzorgcentra waren zo gelukkig en dankbaar”, zegt Frank. “We hebben ons zo ingespannen tijdens de lockdown en dit is hoe stad Leuven mij bedankt? Ik betaal juist niets.”

Een einde in mineur: dat is wel het minste dat je kan zeggen van de solidaire optredens van Frank in tijden van corona. Hij kocht “in een zotte bui” een dj-set en ging daarmee langs bij maar liefst 40 woonzorgcentra in de regio. Als afsluiter organiseerde hij eind mei een dakconcert van een uurtje voor de buurtbewoners. Dat werd vroegtijdig stilgelegd door de politie na een klacht van een buurtbewoner wegens geluidsoverlast. “Ik had nochtans heel de buurt verwittigd en overal briefjes gaan insteken”, zegt Frank. “Het was amper een uurtje, van 17u tot 18u, en iedereen in de buurt vond het geweldig. We hebben zelfs kaartjes en bloemen gekregen van de buurtbewoners om ons te bedanken. Eén persoon heeft de politie gebeld en zij zijn ons net voor het einde van het dak komen halen. Het strafste van al is dat die persoon de dag nadien verhuisd is omwille van renovatiewerken. Ik vind het heel erg.”

Woonzorgcentra

Frank kocht de dj-set tijdens de lockdown speciaal om de bewoners van de woonzorgcentra in onze regio een hart onder de riem te steken. “Iedereen vond het geweldig en was heel dankbaar”, zegt Frank. We hebben zelfs een taart gekregen waar ‘merci Leuven’ opstond. Nu krijgen we blijkbaar onze echte merci van stad Leuven. We hebben ons zo ingespannen tijdens de lockdown voor de mensen in de woonzorgcentra en nu dit? Het is buiten alle proportie. Ik ga die GAS-boete absoluut niet betalen en zal doorgaan tot in de rechtbank. Het is een kwestie van principe.”