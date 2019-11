Frances Lefebure organiseerde pleegdag in Leuven: “980 Vlaamse kinderen wachten op een warme thuis” Bart Mertens

25 november 2019

11u58 0 Leuven Na de Grote Blind Gedropt vrijwilligersdag organiseerde Frances Lefebure nu ook een pleegdag in elke Vlaamse provincie. Geïnteresseerden konden zich informeren over pleegzorg maar ook hun eerste stap zetten als toekomstig pleegouder. In Leuven schreven meer dan 100 mensen zich in voor de pleegdag die georganiseerd werd in Vleugel F.

Niemand minder dan Frances Lefebure (Make Belgium Great Again) zette zich afgelopen zaterdag in voor een pleegdag in elke Vlaamse provincie. In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen werden in Antwerpen, Gent, Genk, Torhout en Leuven infosessies en activiteiten georganiseerd met pleegzorg als centraal thema. Geïnteresseerden konden zelfs de eerste stappen zetten om in de toekomst pleegouder te worden in Vlaanderen. In Leuven schreven bijna honderd mensen zich in voor de pleegdag die plaatsvond in jeugdcentrum Vleugel F.

“Leuven is de eerste Pleegzorgstad van Vlaams-Brabant”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “De deelnemers werden met open armen ontvangen door Frances Lefebure. De mensen krijgen allerlei informatie over pleegzorg en konden ook al hun vragen stellen aan (ervarings)deskundigen. Als de eerste ‘Pleegzorgstad’ van onze provincie is Leuven heel blij met dit initiatief om pleegzorg in de kijker te zetten.”

Momenteel wachten er in ons land 980 kinderen en tieners op een warme thuis. 114 daarvan staan op de wachtlijst in Vlaams-Brabant Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Momenteel wachten er in ons land 980 kinderen en tieners op een warme thuis omdat hun ouders het even moeilijk hebben. “114 daarvan staan op de wachtlijst in Vlaams-Brabant”, aldus schepen Verlinden. “Om aan die grote vraag tegemoet te kunnen komen zijn er heel wat nieuwe pleeggezinnen nodig. We hopen dat dit initiatief kan bijdragen om een warme thuis te vinden voor kinderen die het nodig hebben want voor elk uniek kind zoekt Pleegzorg een uniek pleeggezin waar het kind zich geborgen kan voelen.”

Meer informatie: www.pleegzorgvlaanderen.be/make-belgium-great-again en www.pleegdag.be