Fran, Alexander en Stefaan zijn de eerste Belgische kampioenen ‘bommetje springen’ Esther De Leebeeck

02 januari 2020

17u37 0 Leuven In het zwembad van de Sportoase in Leuven zijn vandaag de eerste drie Belgische kampioenen ‘bommetje springen’ bekroond. De finalisten werden beoordeeld op de sierlijkheid van hun sprong en dat in combinatie met de hoogste waterspetter.

In de Sportoase in Leuven hebben vandaag zo’n 27 finalisten gestreden om de titel van Belgisch kampioen ‘bommetje springen’. Het is de eerste keer dat de Sportoase dit nationaal kampioenschap organiseert. De finalisten werden onderverdeeld in drie categorieën: -10 jaar, 10 tot 16 jaar en +16 jaar. “We hadden het idee om iets met een fun-factor te organiseren, want het moet niet altijd een zwemwedstrijd zijn. Het eerste BK Bommetje springen is een feit en vanaf nu zullen we dit jaarlijks organiseren”, zegt Sven Willemaers, zwembadmanager van Sportoase Leuven.

Echte waterrat

De finalisten werden beoordeeld op enerzijds de meest originele en sierlijkste sprong en tegelijkertijd moesten ze het water zo hoog mogelijk doen opspatten. De jury bestond uit Leuvens schepen van sport Johan Geleyns (CD&V) en twee verantwoordelijken van Sportoase. De jongste deelnemer is Seppe Vermersch (5). Hij neemt samen met zijn papa Jorg deel aan het kampioenschap. “Ik zwem en duik al sinds ik drie jaar ben. Ik ben een echte waterrat en vind het heel leuk om bommetjes te maken”, zegt de jonge knaap. “Ik ben altijd lesgever in zwemmen geweest, dus ik vond het wel belangrijk dat mijn zoon vroeg kon zwemmen. Bommetje springen in het water hoort daar bij, hé”, aldus papa Jorg.

De oudste deelnemer en meteen ook winnaar van +16-jarigen is de 54-jarige Stefaan Andries. Hij maakte een voorwaartse beweging met een achterwaartse salto, maar had zijn overwinning niet zien aankomen. “Tien dagen geleden kwam ik hier met mijn dochter zwemmen. Zij weet dat ik graag bommetjes spring en zei: papa, je moet meedoen. Dat is begonnen als een grap en nu win ik dat nog ook. Ik had wel ambitie om ooit een titel te halen en nu ben ik dus een fiere Belgisch kampioen bommetje springen”, reageert Stefaan enthousiast.

Bij de jongste leeftijdscategorie won Fran Ams (9) en bij de 10 tot 16-jarigen was de eer weggelegd voor de 15-jarige Alexander Klaver. “Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb, want ik had speciaal een achterwaartse en voorwaartse salto gedaan en daarbij nog een schroef. Volgend jaar doe ik zeker opnieuw mee”, zegt de 9-jarige Fran trost. “Als zwemmer vind ik het vooral leuk dat ik een gouden badmuts heb gekregen. Nu kan ik die altijd dragen”, zegt winnaar Alexander, die een van de hoogste spetters maakte.

De drie winnaars gaan naar huis met een familiejaarabonnement voor het zwembad.