FOTOREPORTAGE. De aftrap van de Beleuvenissen was een schot in de roos Zomer in Leuven is nu écht op gang EDLL

13 juli 2019

10u30 0 Leuven De eerste Beleuvenissen deze zomer waren er al meteen een van formaat. Onder een stralende zon was het weer een gezellige drukte in de Leuvense binnenstad. Op vier pleinen kon je heel de avond genieten van live optredens. Op vrijdag 19 en 26 juli vinden de volgende edities plaats.

De regenbuien dreigden eerst nog roet in het eten te gooien, maar niets was minder waar. Vrijdagavond 12 juli stond duidelijk in vele agenda’s onderstreept, want maar liefst 20.000 muziekliefhebbers zakten af naar Leuven. Zowel op de Oude Markt, als op de Grote Markt, de Vismarkt en het Hogeschoolplein liep het vol. Vooraan op de Oude Markt stond er dit jaar ook een bijkomend podium voor muziekliefhebbers met een beperking.

Fun Lovin’ Criminals was headliner van de avond. Voor de New Yorkse band was het al 18 jaar geleden dat ze op de oude markt van Leuven stonden. Daarvoor was het De Mens die het grote publiek aardig op gang kreeg met bekende nummers als ‘Irene’.

Op de vismarkt werd er dan weer stevig gedanst op de beats van groengemaskerde Dr. Lektroluv. Terwijl Warhola op dat moment de grote markt betoverde met hun feeërieke R&B-pop. Hiermee is de aftrap van Het Groot Verlof in Leuven officieel gegeven. Volgende vrijdag zijn er opnieuw Beleuvenissen met optredens van CpeX, The Van Jets en Lady Linn.

Dit was in een notendop de eerste Beleuvenissen 2019: