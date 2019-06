FOTOREPORTAGE: 34ste editie van De Langste Dag in Leuven EDLL

22 juni 2019

17u30 0 Leuven De grootste geanimeerde stadsbraderie van België vond vandaag weer plaats in hartje Leuven. Met meer dan 60 internationale straatartiesten en een straatbraderie was het voor de Leuvenaars en toeristen een geslaagde shopping happening.

Straattheater, een streekproductenmarkt, een kappersdorp, een mobiliteitsmarkt, tal van braderiekramen in de winkelstraten, er was voor ieder wat wils.

In de plaats van de traditionele autoshow was er dit jaar een mobiliteitsmarkt met de focus op ecomobiliteit. Bezoekers konden er de nieuwste transportmiddelen ontdekken.

Er werden ook heel wat koopjes aangeboden door de lokale handelaars in de vorm van koppelverkopen, nog voor het begin van de officiële solden. Traditiegetrouw was het een gezellige drukte in het verkeersvrije stadscentrum van Leuven. Zanger Sammy Moore zorgde alvast voor de nodige ambiance.