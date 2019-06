FOTOREPO. Wereldfeest blijft gespaard van schade na hevige rukwinden Bart Mertens

10 juni 2019

17u00 0 Leuven Het Wereldfeest in park De Bruul in Leuven heeft een geslaagde editie achter de rug. Ondanks wisselvallig weer en enkele hevige regenbuien liep het festivalterrein aardig vol in de namiddag. “We bleven gelukkig ook gespaard van schade door de hevige rukwinden”, zegt Wouter Joris van de organisatie.

Het beloofde een sterke 31ste editie van het Wereldfeest te worden met de Turkse rockster Gaye Su Akyol als headliner en dat werd het uiteindelijk ook in park De Bruul. Muzikaal stond het programma als een huis met topartiesten uit binnen- en buitenland. De Turkse singer-songwriter Gaye Su Akyol was de ster van de dag maar ook Babylon Trio uit Irak en San Salvador uit Frankrijk konden het publiek bekoren. Daarna was het de beurt aan Black Flower uit eigen land. Dat kwintet serveerde een dromerige muzikale belevenis aan de bezoekers van het Wereldfeest. Conclusie? Een geslaagde editie die gekruid werd door kleurrijke figuren met een intercultureel tintje. De organisatie van het Wereldfeest kan terugblikken op een sterk event dat zijn plaats op de Leuvense evenementenkalender zeker verdient.

Infotoren

Voor coördinator Wouter Joris, die de fakkel overnam van David Dessers, was het Wereldfeest alvast een succes. “Dit gratis evenement lokt jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers. Jong en oud kan er genieten van een heerlijke mix van live wereldmuziek, workshops, verfijnde wereldkeuken en een duurzame wereldmarkt. We kregen enkele regenbuien over ons maar uiteindelijk viel het weer nog mee. Ook de rukwinden baarden ons voor aanvang zorgen maar enkel de infotoren liep schade op. We waren goed voorbereid op alle mogelijke weersomstandigheden.” Meer info: www.wereldfeest.be