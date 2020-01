FOTOREPO: nieuwe monumentverlichting voor Grote en Oude Markt Bart Mertens

17 januari 2020

11u00 4 Leuven Leuven is rijk aan monumenten en historische gebouwen. Om de pareltjes in de stad mooi uit te lichten op een duurzame manier ging de stad Leuven in zee met Radiance35. “De Grote Markt en de Oude Markt kregen ondertussen al nieuwe ledverlichting en het resultaat mag gezien worden. Vanaf vrijdagavond kan je het met eigen ogen bewonderen”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

“Met dit nieuwe lichtplan wil de stad de nachtelijke beleving van twee van haar belangrijkste pleinen en bijhorende monumenten opwaarderen. De nieuwe verlichting geeft een aangename sfeer in de stad met aandacht voor de monumenten, de publieke ruimte, de historische stadsgezichten en de sociale veiligheid”, vertelt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken voor CD&V.

Zo worden bijvoorbeeld alle vensters van de Sint-Pieterskerk mooi uitgelicht. Liefst 32 grondspots accentueren extra het gotische karakter van de kerk Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

De Grote Markt en de Oude Markt werden ondertussen al onder handen genomen door het gespecialiseerde bureau Radiance35. “De Grote Markt is een beschermd stadszicht met historische gebouwen. De verlichting is sober en klassiek met wit licht en een warme kleurtemperatuur die de architectuur van de monumenten benadrukt. Zo worden bijvoorbeeld alle vensters van de Sint-Pieterskerk mooi uitgelicht. Liefst 32 grondspots accentueren extra het gotische karakter van de kerk. Daarnaast is er ook nog accentverlichting voor klokkenluider ‘Meester Jan’, de vieringstoren en de kapel van Fiere Margriet. Op de Oude Markt is er ’s avonds en ’s nachts dan weer veel beweging. De dakpunten en de pompen op het plein kregen sfeervolle accentverlichting. In de Kortestraat, de straat tussen de Grote Markt en de Oude Markt, vormen spotlights tot slot een lichtspoor op de grond die het pad tussen de twee markten beter belichten. De bestaande armaturen die over de Kortestraat gespannen zijn, werden vervangen door discrete lampen. In een volgende fase zal ook de functionele verlichting van de Oude Markt en de verlichting van het gotische stadhuis nog worden aangepakt”, besluit schepen Vansina.