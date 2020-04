FOTOREPO: Na Londen en Berlijn is nu ook Leuven ‘street art city’ Bart Mertens

13u00 0 Leuven Leuven treedt toe tot het internationale netwerk van street art steden via ‘Street Art Cities’. De universiteitsstad komt zo tussen grote namen zoals Londen, Berlijn en Parijs te staan en wel met een online platform en een app. “Zo’n 80 muurschilderingen sieren de Leuvense straten”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Bijzonder leuk om nu al eens ‘vanuit je kot’ virtueel de stad in te trekken en te genieten van street art.”

Street Art Cities (SAC) begon in Heerlen in Nederland en zag in eigen land het levenslicht in Antwerpen. Ondertussen brengt SAC wereldwijd ruim 25.000 kunstwerken in kaart in zo’n 617 steden in een 80-tal landen. “Street art toerisme is een trendy en populaire vorm om steden op een andere manier te ontdekken”, zegt Tim Marschang, community manager en mede-oprichter van SAC. “Over heel de wereld zien we gemeenten investeren in deze hedendaagse kunstvorm om zo een openluchtmuseum te creëren dat je 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven kan bewonderen. SAC wil steden helpen om street art te documenteren en te promoten bij een snel groeiend internationaal publiek.”

Van New York tot Ibiza

Na Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel is nu ook Leuven toegetreden tot het netwerk van Street Art Cities. Niet onlogisch want de universiteitsstad heeft al heel wat te bieden als we het over street art hebben. Wie kent bijvoorbeeld de grafische figuren in sobere kleuren van de Leuvenaar Bisser niet? Zijn monumentale schilderingen sieren vele muren in z’n thuisstad maar ook internationaal -van New York tot Ibiza- is Bisser geen onbekende. Of wat te denken van de poëtische op foto’s gebaseerde stencils van de Leuvense artieste DinDin? En ook opmerkelijk: de prachtige vogels op de brug aan de Geldenaaksebaan van het Nederlandse duo Collin Van der Sluijs en Super A.

Leuven is trouwens een ideale stad om te verkennen via de Street Art Cities-app. Op vrij korte afstand vind je heel verschillende kunstwerken in het straatbeeld Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Conclusie? Leuven mocht niet langer ontbreken in het lijstje steden dat street art hoog in het vaandel draagt en daar is schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) het volledig mee eens. “‘Street Art Cities’ brengt alle street art-werken in Leuven via haar online platform en app in kaart”, klinkt het. “Zowel op een plattegrond van de stad als via een lijst krijgt de bezoeker een overzicht van alle creaties in een buurt met gedetailleerde achtergrondinformatie over de artiest, het kunstwerk zelf en de locatie. Je kan zoeken op artiest, de kunstwerken ‘liken’ en ontdekken wat anderen leuk vinden. De app wordt permanent up to date gehouden door street art hunters, echte fans van murals en street art. Leuven is trouwens een ideale stad om te verkennen via de Street Art Cities-app. Op vrij korte afstand vind je heel verschillende kunstwerken in het straatbeeld, soms opvallend maar soms ook verborgen. Nu je de stad niet kan bezoeken omwille van de coronamaatregelen brengen wij de stad naar je toe via dit initiatief.”

We erkennen de absolute meerwaarde van street art als kunstvorm. De publieke canvassen geven de stad een levendig gevoel en fleuren minder fraaie plekken op Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V)

Ook schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) ziet de meerwaarde van street art in de Leuvense openbare ruimte. “De stad zet haar schouders onder dit project”, klinkt het enthousiast. “We erkennen de absolute meerwaarde van street art als kunstvorm. De publieke canvassen geven de stad een levendig gevoel en fleuren ook minder fraaie plekken op. De app en het online platform zorgen voor meer zichtbaarheid en interesse bij een breder publiek. En ook de Leuvenaars kunnen op deze verrassende manier hun stad herontdekken. Zelf een idee voor street art in Leuven? Of ben je als kunstenaar op zoek naar een legale muur voor jouw werk? Stuur dan een mailtje naar streetartleuven@leuven.be.”

Je kan de app gratis downloaden in de App Store of via Google Play. Meer informatie over het online platform van Street Art Cities vind je hier.